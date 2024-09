Cap Excellence : une enquête préliminaire pour détournement de fonds ouverte par le Parquet de Pointe-à-Pitre

Le parquet de Pointe-à-Pitre a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds à la Communauté d’agglomération Cap Excellence. Le préjudice s’élèverait à 70 000 euros environ. Le service territorial de la police judiciaire, en charge des investigations, s’intéresse tout particulièrement aux liens qu’entretiendrait Capex avec une association, B2P Innovation Solidaire.

Le siège de l'association B2P Innovation Solidaire se trouve à Baimbridge, dans la commune des Abymes et plus précisément à la résidence Marie-Galante. Pour autant, les enquêteurs ont effectué, le mois dernier, une perquisition dans les anciens locaux de l’association située, eux, à Antillopôle.

Antillopôle où ont eu lieu les premières perquisitions de l'association • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Curieusement, B2P Innovation Solidaire y apparaît sous son ancien nom : "B2P Consulting". Enfin, juste sur le panneau de signalisation situé à l’entrée du pôle d’activité. Car un peu plus loin devant le bâtiment 9, on retrouve cette fois l’inscription "Capex", puis une fois à l’étage, rien, plus la moindre trace.

Une association fantôme ?

Reste à essayer de comprendre qui est "B2P". Le journal officiel du 19 janvier 2019 nous apprend que cette association vient en soutien "aux initiatives économiques destinées à la création d’emplois notamment dans le secteur d’activité de l’économie sociale et solidaire".

Local de l'association B2P Innovation Solidaire à la Résidence Marie-Galante aux Abymes • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe la 1ère

Les professionnels de l’économie sociale et solidaire en Guadeloupe que nous avons interrogés disent n’avoir jamais entendu parler de B2P. Le numéro affiché au siège de l’association renvoie vers une messagerie. Sa page Facebook ne contient aucune publication en propre. En revanche, y figure un numéro de téléphone et c’est une Madame Pierrepont, un peu embarrassée, qui décroche avant de mettre très vite fin à la conversation. Pierrepont, un homonyme peut-être du directeur général des services de Capex.

Capture d'écran de la page facebook de BP Innovation solidaire • ©Facebook

Contactée, la communauté d’agglomération Cap Excellence répond "se tenir entièrement et sereinement à la disposition de la Justice".