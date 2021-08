Carloman Bassette s'est éteint à l'âge de 83 ans

Carloman Bassette, militant indépendantiste et passionné d'histoire amérindienne est décédé, emporté par un cancer.

Guadeloupe la 1ère •

Carloman Bassette fût enseignant, poète, auteur, agriculteur, et surtout passionné d'histoire amérindienne. Son oeuvre est marquée par une vie de recherches sur les traces des premiers habitants de la Guadeloupe. Il mena plusieurs chantiers de fouilles basées sur ses recherches et rassembla au fil du temps de nombreuses pièces qui fonderont sa collection personnelle. Elles seront par la suite exposées au Centre de Ressources en Archéologie, basé au collège des Roches Gravées de Trois-Rivières, inauguré le 29 mai 2008.

Auteur et poète

Parallèlement à sa passion et son combat pour la reconnaissance de la culture Kalina, Carloman Bassette était aussi un auteur. On lui connait trois ouvrages parmi lesquels "Enjeux et défis politiques à Trois-Rivières de Guadeloupe." et une biographie du poète Guadeloupéen Sonny Rupaire. Il a inspiré et vivement encouragé les initiatives visant à promouvoir l'identité et la culture Guadeloupéenne dans toute sa diversité.

Carloman Bassette s'éteint à 83 ans des suites d'une longue maladie.