CARTES. Flamme olympique en Guadeloupe : deux convois pour un maximum de visibilité

Les organisateurs de l’évènement relatif au relais de la Flamme olympique en Guadeloupe ont vu les choses en grand ! Deux convois sont prévus, pour permettre à un maximum de personnes de voir les porteurs de cet illustre symbole des JO Paris 2024, mais aussi pour permettre la visibilité de sites patrimoniaux locaux. Le tout sous haute sécurité : forces de l’ordre, agents territoriaux, sapeurs-pompiers et secouristes seront déployés par milliers dans l'archipel. Le programme et les parcours du 15 juin sont détaillés ci-dessous.

La Flamme olympique sillonnera la Guadeloupe le 15 juin 2024, dans le cadre de l’opération baptisée le "Relais des Océans". Elle arrivera par bateau et accostera au Mémorial ACTe, le Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage de Pointe-à-Pitre.

Pour que la Flamme soit vue du plus grand nombre

Dans l’archipel, deux convois sont prévus, pour optimiser la visibilité de la Flamme et des lanternes qui l’accompagnent :

Un "Convoi engagement", qui ira dans les bassins de vie du département, pour engager la population ;

Un "Convoi agile", qui atteindra des sites difficiles d’accès, pour une mise en valeur du patrimoine local.

Les Guadeloupéens sont invités à se positionner sur ces parcours, de 7h15 à 19h05 (selon les horaires indicatifs), afin de faire un bon accueil à la délégation qui a fait le déplacement jusque chez nous et pour soutenir les porteurs de Flamme.

Relais de la Flamme olympique en Guadeloupe : points d'étape et timings. • ©JO Paris 2024

La Flamme passera donc par dix communes de l’archipel, selon des segments distincts :

Pointe-à-Pitre et Le Gosier / Saint-François

Segments du relais de la Flamme, à Pointe-à-Pitre et Le Gosier et, par ailleurs, à Saint-François. • ©JO Paris 2024

Le Moule / Saint-Claude et Basse-Terre

Segments du relais de la Flamme, à Le Moule et, par ailleurs, à Saint-Claude et Basse-Terre. • ©JO Paris 2024

Les Abymes (au CREPS Antilles-Guyane) / Petit-Bourg

Segments du relais de la Flamme, aux Abymes (CREPS) et, par ailleurs, à Petit-Bourg. • ©JO Paris 2024

Terre-de-Haut / Baie-Mahault

Segments du relais de la Flamme, à Terre-de-Haut et, par ailleurs, à Baie-Mahault. • ©JO Paris 2024

Conséquent dispositif de sécurité

Dans le cadre des JO Paris 2024, on ne badine pas avec la sécurité ! Le dispositif prévu par les services préfectoraux, durant le passage de la Flamme en Guadeloupe, a été présenté en conférence de presse, ce lundi 3 juin 2024.

Daniel Dulac (Département), Camille Elisabeth (Région) et Xavier Lefort (préfet) brandissent, devant la presse, la lanterne qui accueillera la Flamme olympique, en Guadeloupe, le 15 juin 2024. • ©JO Paris 2024

En mer, comme à terre, tout sera fait pour prévenir tout incident. Au total, 1026 effectifs pluriels seront engagés sur cette opération.

Une "bulle de sécurité" est annoncée, tout au long des parcours. En plus des barrières et du contrôle des axes routiers, la gendarmerie et la police nationale veilleront au grain, en collaboration avec les forces de polices municipales. Le survol des convois sera empêché par des dispositifs de lutte anti-drone.

Compte tenu de l’importance de l’évènement, qui a une portée nationale, un Centre opérationnel départemental et un Poste de commandement opérationnel seront activés dès 6h00, depuis Baie-Mahault.

La Région et le Département assureront, avec l’appui du syndicat mixte Routes de Guadeloupe, la régulation de la circulation, samedi 15 juin.

Les sapeurs-pompiers et les acteurs des associations agréées de sécurité civile seront aussi déployés, pour veiller au bien-être de tous, participants, spectateurs, usagers et riverains.

Après la Guadeloupe, c’est la Martinique qui accueillera la Flamme, illustre et symbolique ambassadrice des Jeux olympiques et paralympiques.

Des Athlètes antillais de renom apportent la Flamme olympique en Guadeloupe et en Martinique mi-juin. • ©JO Paris 2024

L’allumage de la vasque de la cérémonie d’ouverture à Paris est prévu le 26 juillet 2024.