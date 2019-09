Des cas de dengue recensés en Guadeloupe

DES CAS DE DENGUE EN GUADELOUPE

VALERIE DENUX DIR GENERALE DE L ARS

Trois foyers isolés ont été identifiés et son toujours actifs : Gourdeliane à Baie-Mahault, Routhiers à Capesterre- Belle-Eau et Colin à Petit-Bourg.L‘Agence Régionale de Santé a annoncé cinq passages aux urgences pour dengue, dont un nécessitant une hospitalisation.Et les conditions météorologiques peuvent d'ailleurs favoriser cette propagation puisque le moustique tigre, vecteur de la dengue, apprécie les fortes chaleurs.Le mode de contamination est connu. Elle se fait lorsqu’un moustique tigre « sain » pique une personne contaminée, l’insecte devient alors porteur du virus et peut le transmettre à une personne « saine ».