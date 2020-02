Les Catholiques sont entrés en Carême ce mercredi des cendres

Longtemps positionné en Guadeloupe le vendredi après le carnaval, l'entrée en Carême, temps fort pour les Catholiques, se fait depuis cinq ans le mercredi comme dans toute l'Eglise universelle. Et dés ce mercredi matin, les fidèles étaient nombreux à recevoir les cendres

FJO avec P. Romain et D. Quérin •

©guadeloupe

©guadeloupe

©guadeloupe

L'habitude est désormais ancrée dans la pratique des fidèles catholiques de Guadeloupe comme d'ailleurs pour leurs voisins de Martinique, le mercredi des cendres porte pleinement son nom puisque c'est le jour où chacun reçoit les cendres qui marquent sa volonté de conversion et son engagement vers le point culminant de la foi chrétienne, la fête de Pâques.Et c'est avec les paroissiens de Saint Pierre et Saint Paul à Pointe-à-Pître que l'évêque de Guadeloupe a choisi de vivre ce matin cette entrée en Carême. Une occasion d'en rappeler le sens mais aussi, l'orientation particulière qu'il souhaite donner au Carême 2020Un message particulièrement bien reçu par les fidèles. Il est vrai que, si les églises sont quelquefois délaissées durant le reste de l'année, le Carême et les fêtes de Pâques ramènent à elles de nombreux Catholiques qui pour l'occasion ne conçoivent pas de vivre autrement ce temps fort de leur foi.Quarante de jours donc de préparation, pas uniquement de privation mais souvent de nombreuses démarches spirituelles pour mieux donner du sens à leur foi et vivre pleinement en avril prochain la Semaine Sainte et les fêtes pascales.