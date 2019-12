Th. Philippe •

Au Champ D’Arbaud à Basse-Terre s’est déroulée ce jeudi à 9H30 la cérémonie d’hommage aux « Morts pour la France » de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. La commémoration présidée par le sous-préfet s’est tenue en présence des élus, des autorités militaires et des représentants des associations patriotiques. Un dépôt de gerbes a clôturé la manifestation