Chiffre d'affaires et nombre de passagers en hausse, Corsair se porte comme un charme

La compagnie aérienne annonce un résultat positif pour la période 2023-2024. Corsair qui se positionne comme un acteur incontournable du transport aérien en Outre-mer, confirme ses ambitions sur le long-terme.

Avec un résultat positif de 1,1 million d’euros pour la période 2023/2024, la compagnie Corsair continue son redressement financier. En témoigne son résultat d’exploitation de 3 millions d’euros et son chiffre d’affaires record en hausse de 9%, soit 701 millions d’euros.

Une progression significative puisque ce sont près de 59 millions de plus que l’exercice précédent.

Et cette performance s’accompagne aussi d’un succès commercial. En effet, la compagnie a franchi un seuil : 1,4 million de clients transportés. Le trafic fret connaît aussi un boom : +17% sur l’exercice.

Ces bons résultats sont le fruit de choix judicieux, notamment liés au renouvellement de la flotte. Ainsi, 9 Airbus A330neo, appareils de dernière génération ont été mis en ligne ces dernières années, ce qui a permis une montée en gamme des classes business et premium.

De plus, les rotations long-courriers quotidiennes, doublées en période de pointe vers les Outre-mer et l’Afrique n’ont fait qu’accroître le positionnement de Corsair, lui valant deux distinctions majeures en 2024, le Travel d’Or et le titre de "meilleure compagnie aérienne Loisirs" française aux World Airline Awards.

Avec autant d’indicateurs dans le vert, Corsair ambitionne de poursuivre son développement pour devenir, selon son président-directeur général Pascal Izagire "la compagnie préférée des voyageurs sur l’ensemble de ses destinations".