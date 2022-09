Chlordécone : des rappels à la loi, avant la phase de sanction, lors de contrôles en zones maritimes

Les services de l’Etat (Affaires maritimes, Douanes et marine nationale) ont mené une opération de contrôle en mer, mardi 28 septembre 2022, afin de veiller au respect des interdictions de pêche dans les zones polluées par la molécule Chlordécone. Les agents ont longé la Côté-au-Vent, le Sud Basse-Terre et ont navigué jusqu’à Vieux-Habitants.

Même si la forte houle, ce jour-là, a empêché le contrôle des casiers non autorisés, les autorités ont profité de cette sortie pour faire de la pédagogie, auprès des plaisanciers croisés qui s’adonnaient à la pêche ; ils étaient donc en infraction et ont eu droit à un rappel à la loi.

Nous avons contrôlé un pêcheur-plaisancier qui avait pêché en zone chlordécone, en n’ayant pas l’information que, potentiellement, la plupart de ses poissons étaient toxiques. Donc on lui a fait un contrôle, on lui a expliqué quelles espèces il pouvait garder à bord et quelles autres il devait rejeter. Typiquement les pélagiques, il peut les garder, mais les poissons de fonds, il ne peut pas les garder.

La difficulté des intervenants est de faire comprendre aux usagers que les poissons, même s’ils évoluent dans un plan d’eau infini, peuvent être contaminés par le Chlordécone. Certaines espèces ne sont d’ailleurs pas nomades.

Mais pour ce plaisanciers que nous avons interviewé, cette interdiction n’en est qu’une de plus, au détriment des habitudes locales.

On ne peut rien faire ici, mais bon... je pensais que c’était plus loin, à Trois-Rivières, mais pas ici. Je comprends et je ne comprends pas. On nous a fait manger du chlordécone toute notre vie, pourquoi dire ça, là maintenant ! Ça ne sert à rien ! Maintenant on ne peut même pas vivre.