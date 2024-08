Circulation des armes : gendarmes et douaniers font équipe contre la délinquance

Partager :

Une nouvelle opération coordonnée de lutte contre la délinquance a eu lieu mercredi après-midi, dans les ronds-points des Mineurs et de la Kassaverie, à Capesterre-Belle-Eau. Une opération menée conjointement par la gendarmerie et la douane contre la circulation des armes et le trafic de stupéfiants.

Pas de répit dans la lutte contre la circulation des armes et les trafics de produits stupéfiants. Une nouvelle opération coordonnée de lutte contre la délinquance s'est déroulée mercredi après-midi 7 août, dans les ronds-points des Mineurs et de la Kassaverie, à Capesterre-Belle-Eau. Un chien anti-drogue sur une opération de contrôle le 07/08/24 • ©Gendarmerie 971 Appuyés par une équipe cynophile de Pointe-à-Pitre, les gendarmes des brigades territoriales de Capesterre-Belle-Eau et de Goyave, du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), de la Brigade motorisée de Saint-Claude, et les douaniers ont contrôlé les véhicules. D'autres collaborations de ce type sont d'ores et déjà envisagées tout au long des vacances. Opération de contrôle contre la circulation des armes et le trafic de stupéfiants le 07/08/24 • ©Gendarmerie 971

