La classe CM2B de l’école de la Lézarde de Petit-Bourg au chevet de l’Iguane Gris.

"Si on sauve les Iguanes, tout le monde y gagne".

"Nati la, lésé y kon sa"

Lè ti moun an nou ka ban nou lèson

Guy Losbar, maire de Petit Bourg

Si les alertes faites par les défenseurs de la nature n'ont pas ému le grand public en Guadeloupe, elles ont en tout cas trouver un écho favorable dans cette classe de CM2 de la Lézarde à Petit Bourg. Le projet pédagogique qu'ils ont mené les a conduits à cette conclusion en deux slogans :Des slogans qui accompagnent l’affiche et le travail journalistique, que vous pouvez consulter en vous rendant sur le site de la 1ere, et qui ont valu à la classe CM2B de l’école de la Lézarde de Petit-Borg une récompense dans le cadre d’un concours organisé par la maison d’Edition Milan Presse.Autour du thème la « perte de biodiversité », les élèves, chapeautés par leur enseignante Mme Robin, ont travaillé sur l’iguane gris des Petites Antilles ; espèce particulièrement menacée à la fois par l’érosion de son habitat naturel et par la compétition acharnée que lui impose l’iguane commun.Hier matin, les enfants ont reçu leurs récompenses dévoilées en visio-conférence par la responsable de la maison d’édition.Et hier, l’iguane gris, ce sont les enfants qui en parlaient le mieux.Présent à cette séance de remis de récompenses, le maire de la commune Guy Losbar.Ce dernier, quoi qu’en pensent certains après le revers que la justice lui a infligé sur son projet de Golf de Montagne, a pu ainsi rappeler son attachement à ces questions.