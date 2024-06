Affaire Club house Golf Saint-François : Bernard Pancrel risque 18 mois avec sursis simple, 15 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité

Bernard Pancrel, maire de Saint-François, était convoqué ce mardi matin, 11 juin, devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour répondre de faits présumés de favoritisme et de faux et usage de faux documents administratifs. À l’origine de l'affaire, l'attribution de l'activité de restauration du club-house du golf de la commune.

C’est un Bernard Pancrel peu à l’aise qui a témoigné ce matin au cours d'une audience qui a duré plus de neuf heures, au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Le maire de Saint-François était poursuivi pour faux, usage de faux et favoritisme pour l'appel à projet de l'exploitation du club-house du golf municipal.

Au cours de l’interrogatoire mené par un président qui maitrisait à l’évidence le dossier sur le bout des doigts, le maire de Saint François a tenté à chaque fois de minimiser son rôle.

Je ne connais pas la famille Viviès au moment de mon entrée en fonction. Je ne maîtrise pas les règles de la commande publique. Je n’ai jamais donné la moindre instruction écrite. En réalité, ce dossier m’a été proposé par mon directeur général des services. La responsabilité est donc partagée. Bernard Pancrel, maire de Saint-François

Et quand les questions se font trop précises, le maire demande alors de répéter ou renvoie vers la future plaidoirie de son avocat.

Des manoeuvres dilatoires soulignées par le ministère public qui a requis à l’encontre de l’élu 18 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d’amende et 10 ans d’inéligibilité.

Ce sont les électeurs qui décident et non un homme a rétorqué Laurent Hatchi. Et l’avocat de l’élu saint franciscain d’arguer que l’infraction n’était pas caractérisée.

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 2 juillet prochain.

A voir les réactions de Maître Marie Cornanguer, avocate d'Aurélien Acina, partie civile et Maître Laurent Hatchi, avocat de Bernand Pancrel.

Maître Marie Cornanguer, avocate d'Aurélien Acina Me Marie Cornanguer, avocate d'Aurélien Acina • ©Eric Stimpfling

Maître Laurent Hatchi, avocat de Bernand Pancrel