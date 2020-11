Collecte de la Banque Alimentaire en temps de pandémie

C'est à partir de ce jeudi 26 novembre et jusqu'au 2 décembre que la Banque Alimentaire lance sa collecte spéciale dénommée " 7 jours pour la BAG". Une opération dématérialisée cette année , en raison de la rigueur des consignes sanitaires.

FJO. avec L. Gaydu •

Patrick Lincertin responsable hygiène et sécurité de la Banque Alimentaire

Pour réaliser la collecte de sa semaine spéciale, la Banque Alimentaire a dû faire preuve d'ingéniosité cette année. C'est qu'en la matière, les mesures sanitaires s'appliquent tout aussi bien. Impossible pour les généreux donateurs de remplir leur caddie comme de coutume pour laisser des denrées dans les chariots des bénévoles de la Banque Alimentaire, les "gilets orange". L'échange de marchandises après une manipulation étant proscrite, la banque propose aux donateurs de signaler aux caisses des magasins partenaires les sommes qu'ils veulent laisser à la Banque Alimentaire. Cette somme est indiquée sur le ticket et il appartiendra ensuite au magasin de reverser les sommes ainsi collectées à la Banque Alimentaire.Les bénévoles sont malgré tout mobilisés dans tous les magasins qui ont accepté de jouer le jeu avec eux. Ils espèrent maintenant que, tout au long de cette semaine des "7 jours pour la BAG", la dématérialisation du don incitera les usagers à user de ces moyens nouveaux pour faire le don ou, en tout cas, ne les en dissuadera pas. Et qui sait, peut-être même que, n'ayant plus la contrainte de choisir les produits à prélever pour le don, les usagers donneront encore mieux et plus.