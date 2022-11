Comme dans l'Hexagone les magistrats de Guadeloupe dénoncent "une justice au rabais"

Ce midi, les magistrats, les greffiers, les agents mais aussi plusieurs avocats du barreau de la Guadeloupe se sont réunis devant le palais Judiciaire de Pointe à Pitre. Un débrayage de quelques minutes pour réclamer une nouvelle fois des moyens humains et financiers pour une Justice de qualité mais également en souvenir de Marie Truchet.

E. Stimpfling •

Marie Truchet, cette magistrate en poste à Nanterre est morte en pleine audience le 18 octobre dernier. Elle avait 44 ans. L’enquête pour déterminer les causes de sa mort est toujours en cours.

Pour autant, ces deux éléments sont peut-être liés. Le manque criant d’effectif a forcément un impact sur l’activité du personnel de justice. Une situation que l’on retrouve également à Pointe-à-Pitre avec notamment 1O % d’effectif manquant au greffe

La Présidente du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pître et le Procureur de la République de Pointe-à-Pître • ©E. Stimpfling

Il s’agit de la seconde journée nationale de mobilisation, en un an à peine. Signe évident que peu de choses ont été réglées et ce malgré des Etats généraux de la Justice et le recrutement annoncé en janvier dernier de 460 magistrats

Laura Darwiche, juge à Pointe-à-Pitre mais également déléguée régionale du Syndiact de la magistrature

Laura Darwiche, juge à Pointe-à-Pitre et déléguée régionale du Syndiact de la magistrature • ©E. Stimpfling

Un rassemblement identique est également prévu à Basse-Terre. Il devrait débuter à 13h30

Et ce matin, les magistats et les greffiers n'étaient pas seuls à se mobiliser pour la Justice, les avocats avec à leur tête la Bâtonnière Tania Bangou, étaient présents à leurs côtés. Une unanimité du monde judiciaire confronté aux mêmes problèmes au quotidien.