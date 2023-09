Condamnés pour avoir exhibé des armes et des produits illicites dans un clip

Trois individus liés au monde musical Rap étaient ce lundi après-midi devant la justice en comparution immédiate afin de s'expliquer sur des détentions d'armes et de stupéfiants dans un clip. Les intéressés avaient été interpellés le 30 août dernier à Petit Bourg avec des quantités de drogue mais aussi des armes et des munitions.

R. Rilcy •

C'est parce qu'ils ont réalisé un vidéoclip de rap dans lequel ils arboraient des armes à feu et faisaient la promotion de l'usage et du trafic de stupéfiants que ces trois jeunes sont passés ce lundi en comparution immédiate au Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Les trois jeunes, âgés de 19, 23 et 26 ans avaient participé à ce clip tourné quelque part à Sainte-Rose. Une exhibition diffusée 253 mille fois sur YouTube.

Un clip qui a permis aux forces de l'ordre de les confondre...

Le 30 août dernier plusieurs d'entre eux ont été interpellés avec des quantités de drogue mais aussi des armes, des munitions et du numéraire.

Si le chanteur du clip reconnaît avoir possédé et consommé du stupéfiant dans le clip, il prétend avoir découvert les armes au moment du tournage. Chaque figurant en possédait une.

C'est le réalisateur qui a tout organisé.

"Un clip qui lui permettait de faire un maximum de vues sur You Tube" a-t-il précisé.

Un passage de la réalité à la fiction qui a déstabilisé les deux autres prévenus qui comparaissaient libres à l'audience.

Ils reconnaissent avoir consommé de l'alcool et du cannabis dans le clip mais ne reconnaissent pas l'utilisation des armes.

Pour le chanteur, le tribunal a prononcé une peine de 2 années de prison avec sursis et 1500 d'amendes. La relaxe pour port d'armes et 90 heures de TIG pour le deuxième.140 heures de travaux généraux pour le troisième.