Coronavirus : Des restaurants qui résistent pour ne pas disparaître

Les restaurants et les bars sont fermés depuis le 15 mars dernier. Une fermeture désormais prolongée jusqu'au 11 mai prochain. Une catastrophe pour beaucoup, pourtant quelques établissements en Guadeloupe ont décidé malgré tout, de réouvrir leur cuisine

Les restaurateurs vont-ils enfin pouvoir envisager le bout du tunnel ? C'est la question que tous se posent. Une lueur d'espoir est cependant à noter. Les médias nationaux ont cité ce mardi une date de réouverture des restaurants pour le 15 juin.Une date et une mesure que le gouvernement ne confirme pas pour autant, malgré l'attente de ces professionnels, préférant prendre sa décision en fonction des données qui auront été constatées d'ici là.Les bars, cafés et restaurants seraient ainsi concernés par cette mesure qui reste donc bien incertaine à l'heure actuelle puisqu'il faudra certainement établir de nombreuses règles pour que ces réouvertures (progressives ?) puissent intervenir dans de bonnes conditions : Nombre limité de places, masques obligatoires... On en est donc encore loin.Et c'est peut-être pour cela qu'ici en Guadeloupe, certains restaurateurs n'ont pas hésité à reprendre leurs activités, en mettant en oeuvre des mesures compatibles avec les règles sanitaires en vigueur.Désormais, ils proposent des plats à emporter via les réseaux sociaux.