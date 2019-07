Coup de gueule des commerçants de Montauban au Gosier

Depuis trois mois, la route départementale est en travaux, avec une déviation. Conséquence : le primeur l’Escale Fraîcheur voit ses clients, et donc son chiffre d’affaires, diminuer de moitié. La gérante lance un appel au Département et réclame une indemnisation, un courrier en ce sens a été adressé à la collectivité, sans aucune réponse. Cette entreprise de fruits et légumes qui a investi pour le label primeur produits de qualités, risque de mettre la clé sous la porte…



Frédérique Hery, la gérante de l’Escale Fraîcheur Gosier