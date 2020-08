Covid-19 : un détenu du centre pénitentiaire de Baie-Mahault testé positif.

Un détenu du centre pénitentiaire de Baie-Mahault placé en isolement, après avoir été testé positif à la Covid-19. Dans ce lieu clos, l'inquiétude est grande.

Nadine Fadel •

C'est le premier cas recensé en prison, en Guadeloupe : un détenu du centre pénitentiaire de Baie-Mahault a été testé positif à la Covid-19.

L'homme a immédiatement été placé en cellule d'isolement.

Ses codétenus, également écartés des autres personnes incarcérées, ainsi que les personnels sont très inquiets, aujourd'hui.



Dans un lieu clos, tel que cet établissement pénitentiaire, les mesures barrières sont difficilement applicables, notamment la distanciation physique, alors que la surpopulation carcérale est régulièrement dénoncée par l'ensemble des syndicats.



Un appel a d'ores et déjà été lancé aux autorités préfectorales et sanitaires afin que toutes les personnes qui gravitent autour de la prison soient testées dans les plus brefs délais.