Covid-19 : un centre éphémère de vaccination installé à Fouillole pour quatre jours

Un centre éphémère de vaccination anti-Covid a été installé, ce mardi 1er juin 2021, au sein du campus de Fouillole, site pointois de l'Université des Antilles.

Durant quatre jours, soit jusqu'au vendredi 4 juin, de 8h00 à 13h00, l'ensemble des membres de la communauté universitaire est invitée à participer à cette campagne, qui s'est invitée au plus près d'eux.

Quelques volontaires ont saisi cette opportunité de recevoir une première injection, sur le lieu même où ils travaillent, ou étudient.

En effet, ceux qui envisageaient déjà de se faire vacciner, sont venus. C'est le cas, par exemple, de Simone Roussas-Sambin, étudiante et de Ketty Frandrina, membre du personnel :

Cette dernière s'est laissée convaincre par sa collègue; dont elle s'est montrée solidaire :

Je me suis décidée du fait de la proximité et de la décision de ma collègue d'à-côté, qui m'a dit "Tiens, je vais me faire vacciner ! Et qu'est ce que tu en penses ? Tu viendras avec moi ?".

Je lui ai dit "Mais pourquoi pas !"

Hé ben, c'est tout naturellement que j'ai réagi, avec spontanéité. Je me suis dit : si c'est arrivé sur mon lieu de travail, pourquoi ne pas en profiter !

Ketty Flandrina, membre du personnel de l'UA