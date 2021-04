Covid-19 : un foyer de contamination identifié à la Maison d'arrêt de Basse-Terre

Trois détenus de la Maison d'arrêt de Basse-Terre et un membre du personnel pénitentiaire ont été diagnostiqués positifs à la Covid-19.

Le premier cas remonte à vendredi dernier, le 23 avril 2021.

Dès lors, la direction de l'établissement a mis en place les dispositions de protection des personnes incarcérées et des employés, prévues dès le début de la pandémie.

Le risque, dans ce lieu confiné, est que le virus gangrène la population du site.

Le foyer de contamination détecté à la Maison d'arrêt de Basse-Terre est de faible ampleur, au regard des informations connues à ce jour. Mais on sait à quel point il peut vite s'élargir.

Ce cluster de Covid-19 a été détecté dans l'un des trois bâtiments d'hébergement, le C. Tous les mouvements y ont automatiquement été bloqués.

On a isolé tous les détenus qui étaient hébergés dans le bâtiment C, pour éviter la propagation du virus sur les bâtiments A et B.

Ensuite, avec l'aide de l'hôpital, puisqu'à l'établissement on a des médecins qui interviennent, nous avons procédé, vendredi dernier, à 27 tests antigéniques, qui se sont avérés tous négatifs.

Et quand on a appris qu'il y avait de nouveaux cas, au total 3, on a décidé d'aller plus loin dans la démarche.

Olivier Vicquelin, directeur de la Maison d'arrêt de Basse-Terre