La crise du coronavirus n'empêche pas la justice de suivre son cours

Malgré le confinement, la Justice est toujours active. Fonctionnaires, magistrats et greffiers mettent à profit le télétravail pour mettre à jour leurs dossiers. Le procureur de la République de Basse-Terre l'affirme : la Justice continue d'agir et de protéger.

Si le palais de justice de Basse-Terre paraît endormi, ne vous fiez pas à cette impression, pour conclure que la justice est à l'arrêt, dans l'archipel.Confinés, magistrats, greffiers et fonctionnaires sont en télétravail et les dossiers avancent.Jean-Luc LENNON, procureur de Basse-Terre, tient à rassurer les citoyens : les rouages de la justice fonctionnent et ses soldats instruisent, jugent et condamnent, même à distance :En confinement, la crainte était grande, dans l'Hexagone comme ici, en Guadeloupe, de voir une explosion des violences conjugales. La gendarmerie et la police sont très attentives et pour l'heure, les Guadeloupéens contraints de rester à domicile semblent plutôt pacifiques, vue l'absence de signalement, jusqu'ici.Peut-on parler de mansuétude ? En tout cas, la loi autorise dorénavant les détenus en fin de peine à terminer leurs obligations, chez eux, en confinement.A noter, tout de même, que les détenus qui bénéficieront de cette disposition seront strictement contrôlés. Et si les forces de l'ordre ne les trouvent pas, la sentence pour eux sera le retour à la case prison.Parmi les audiences programmées prochainement, celle du procès de Lucette MICHAUX-CHEVRY et de la Communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre, pour des faits d'escroquerie et de corruption.Ces procès risquent d'être renvoyés au second semestre 2020.