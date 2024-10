Décès de la chanteuse de zouk Love, interprète de "Tu es libre", Célia Delver, à l'âge de 49 ans

La scène musicale du zouk est en deuil. Célia Delver, interprète du titre bien connu "Tu es libre", s'est éteinte à l'âge de 49 ans des suites d'une longue maladie.

Yasmina Yacou •

Grande timide et discrète, elle avait néanmoins marqué les esprits et les cœurs grâce à sa voix douce et émotive, qui a résonné auprès de nombreux amateurs de zouk.

Notamment en 2000... C'est cette année-là que Célia Delver a sorti le titre "Tu es libre". Ce morceau, aux paroles empreintes de tristesse, est devenu une référence pour les fans du genre.

Pour beaucoup, il évoque des souvenirs d'une jeunesse. Cette chanson reste gravée dans la mémoire collective des passionnés de zouk.

Bien qu'elle se soit éloignée de la scène durant les dernières années de sa vie, Célia Delver n'avait pas totalement disparu de l'univers musical. En 2019, elle sortait un nouveau titre, "Ne me prends pas la tête", rappelant à ses fans son amour pour la musique.

Tout au long de sa carrière, elle a collaboré avec plusieurs figures marquantes du zouk, notamment Jean-Claude François, plus connu sous le nom de Dicktam, qui fut également son producteur.

Célia Delver appartenait à cette génération de voix féminines qui ont dominé la scène du zouk, aux côtés d'artistes comme Jocelyne Labille.

Célia avait aussi un lien familial avec un autre grand nom du zouk, son cousin Victor Delver, ce qui montre que la musique coulait dans les veines de cette famille.

Aujourd'hui, le monde du zouk perd une de ses voix les plus sensibles.

"Tu es libre" de Célia Delver :