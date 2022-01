Décès du guitariste de grand talent Charlie Chovino

"Frégate... volé haut ! " L'incontournable Charlie Chovino est décédé. Le monde musical guadeloupéen est en deuil. Ce guitariste, arrangeur, producteur et chanteur a joué et collaboré avec de nombreux artistes, tant dans l'archipel qu'à travers le globe. Les témoignages de tristesse sont nombreux.

Nadine Fadel •

Charlie Chovino s'en est allé, durant le week-end des 22 et 23 janvier 2022.

Guitariste, arrangeur, producteur (label Epok Metiss) et chanteur, cet artiste complet laisse un grand vide, dans le paysage musical de l'archipel guadeloupéen.

Artiste prolifique

Beaucoup ont dansé sur la musique de Charlie Chovino, sans savoir que cet homme discret était derrière les mélodies que nous avons tant appréciées.

Pourtant, il a joué sur toutes les scènes, durant ses plus de trois décennies de carrière, jusqu'à tout récemment, notamment pour la Saint Sylvestre, aux côtés de ces complices de toujours, notamment le chanteur Jacques D'Arbaud, avec qui il a fondé le groupe Y'Fix.

En effet, on doit à ce duo les tubes des années 89 à 92, tels que "Frégate", "Vakans an nou", ou encore "Voyajé" !

Après ce premier projet, le guitariste chevronné a rejoint divers labels et travaillé avec des pointures internationales ; cela le mènera sur des scènes et dans des studios d'Afrique, des Etats-Unis, d'Europe, ou encore de l'Océan Indien. Il s'est illustré dans plusieurs styles musicaux, zouk, reggae, dance music, etc.

Dominique Coco et Dominique Panol, Valérie Louri, Jeff Joseph, Ti Malo, François Ladrezeau, Mimi Nelzy, Jean-Marc Ferdinand, Lydia Barlagne, Krysstal sont quelques-uns des artistes avec qui il a joué et collaboré.

En Guadeloupe, il transmettra son art, en tant que professeur de guitare.

D'ailleurs, il a synthétisé son travail dans deux méthodes de guitare : "Caribéen guitare" et "Guitare des îles Caraïbes"

Voici le titre "Mové tan pa ka diré", interprété par Charlie Chovino lui-même. Ce single lui a valu le prix Star Karaoké sur le plateau d'une télévision nationale d'Abidjan, en 2013 ; une récompense qui revient au titre créole le plus apprécié et joué.

Et comment ne pas réécouter les titres d'antan, qui ravissent encore toutes les générations. Charlie Chovino, Jacques d'Arbaud et leurs complices étaient les invités de l'émission "3 4 Live", sur RFO Guadeloupe, en juillet 2005. L'occasion d'un live acoustique à savourer sans modération :

Un océan de tristesse

Les messages de tristesse et de condoléances adressés à sa famille sont nombreux, des proches, amis et/ou musiciens qui ont croisé la route de Charlie Chovino, depuis l'annonce de sa mort. En voici quelques-uns :