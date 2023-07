Des bacheliers avec mention récompensés

Quinze bacheliers ayant obtenu la mention «Très bien » ou «Bien » au baccalauréat scientifique 2023 ont été auditionnés hier à Jarry pour décrocher le prix prestigieux des « Lauréats de l’excellence ». Un prix pouvant aller jusqu’à 3000€. Une aubaine pour la poursuite de leurs études.

Yasmina Yacou •

Cette année, ils étaient 15 à concourir via des entretiens individuels menés par un jury composé notamment des représentants des entreprises organisatrices et du responsable Antilles-Guyane de l’Association des professeurs de mathématiques.

Le prix « Les Lauréats de l'Excellence » vise à reconnaître et récompenser les meilleurs bacheliers scientifiques de Guadeloupe pour leur remarquable performance académique.

Entretien individuel - Prix de l'Excellence 2023 • ©Olivier Duflo et Bruno Pansiot Vilon

A l'instar d'Alexis, ils ont eu 6 minutes pour convaincre et pour se distinguer à travers leur exemplarité durant leur vie lycéenne, leur projet professionnel, leur projet de vie et leur savoir-être.

« Tout s’est bien passé. C’était comme un entretien d’embauche. C’est du bonus » Alexis, diplômé du Bac S option Math-Physique

Cet événement, soutenu par le Rectorat a pour objectif d’encourager les jeunes vers la recherche de l’excellence et d’aider à la formation de cadres dirigeants de haut niveau.

C'est lors de la cérémonie de clôture que les noms des cinq lauréats ont été dévoilés. Kency Clairy et Thimothée Naigre du lycée Raoul Georges Nicolo, Maely Dernaukt élève du LGT Baimbridge, Romy Romanos élève de la maîtrise de Massabielle et Anne Gaelle Bernard du lycée Yves Leborgne ont été récompensés par les quatre industriels historiques EDF, GMA, LAFARGE, SARA et ALBIOMA.

Des distinctions pour tous…

Les 15 élèves distingués sont repartis avec un diplôme ainsi qu’un trophée et des cadeaux. Des trophées ont également été remis aux proviseurs des lycées pré-cités.