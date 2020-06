Deux nouveaux patients Covid-19 Guyanais sont arrivés en Guadeloupe, ce dimanche matin

Deux patients Covid-19 de Guyane ont bénéficié d'une évacuation sanitaire vers notre CHU. Une opération organisée en attendant que les renforts arrivés de l'Hexagone, en Guyane, soient déployés et opérationnels.

Nadine Fadel •

Afin d'augmenter la capacité de lits en réanimation, une nouvelle unité est arrivée de l'Hexagone, en fin de semaine. Il s'agit d'un hôpital de campagne, en cours d'installation et non encore opérationnel

En attendant, des évacuations sanitaires sont prévues vers la Guadeloupe, la Martinique et la France Hexagonale.

Le pic de l’épidémie, en Guyane, est attendu pour la troisième semaine de juillet. Ainsi, les acteurs de santé des Antilles et de la Guyane, en lien avec le niveau national, se préparent à faire face, tous ensemble, à cette situation extrêmement difficile.

Alors que le stade 3 de l'épidémie de coronavirus Covid-19 a été décrété, pour la Guyane, compte tenu de la continuelle croissance du nombre de cas confirmés, depuis plusieurs semaines, les moyens humains et matériels sur place se révèlent insuffisants.Plusieurs dispositifs ont, donc, été prévus, afin d'éviter la saturation des trois établissements mobilisés, sur place, et aider les soignants du territoire à faire face à cette situation sanitaire sans précédent :C'est ainsi que la Martinique déjà accueilli quatre patients Covid, en réanimationn au CHUM.Idem, désormais, pour la Guadeloupe, avec l'arrivée de deux personnes infectées par le virus, par avion militaire de type CASA, mercredi 24 juin et deux autres arrivées, ce dimanche 28 juin 2020, à 9h15, par le vol AM400 et d'ores et déjà prises en charge au sein de l'unité Covid-19 du Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes.C'est ce qui est expliqué dans un communiqué de la préfecture de la Guadeloupe, qui affirme aussi que toutes les mesures de vigilance et de sécurité nécessaire ont été scrupuleusement respectées, par les professionnels de santé et les personnels navigants, pendant le transport et lors de la prise en charge des patients Guyanais.Le journaliste reporter d'images Rémi DEFRANCE était à l'aéroport, ce dimanche matin :