"Le diabète au travail" thème de la Journée Mondiale du diabète

L'enquête Kannari réalisée en 2013 le démontre : 11% de la population guadeloupéenne est atteinte du diabète. Une pathologie avec laquelle il faut vivre dans toutes les circonstances de la vie, y compris sur le lieu du travail. Un contexte mis en exergue cette année par la Journée Mondiale

Chaque année la Journée Mondiale du Diabète est centrée sur une idée maîtresse, un thème qui fait l’objet d’une attention particulière. Les thèmes abordés dans le passé incluent le diabète et les droits de l’homme, les coûts du diabète, et le diabète et les modes de vie. Depuis 2001 une attention toute particulière a été consacrée aux complications du diabète affectant les reins, le coeur et les yeux.Cette année, c'est le diabétique dans son univers de travail qui est mis sous les projecteurs. Il faut savoir que, malgré les progrès techniques et médicaux, les diabétiques doivent, aujourd'hui encore, renoncer à exercer certains métiers. C'est souvent une méconnaissance de la réalité du diabète et de la manière dont il se soigne qui aboutit à cette situation.D'où la nécessité pour le Réseau Diabète Guadeloupe de tout mettre en oeuvre pour que cette information passe à travers tous les milieux de la société guadeloupéenne.Et pour l'occasion, il est présent toute la journée avec ses partenaires, au Centre d'Activités et de Ressources du GIP-RASPEG à Jarry.Aujourd'hui l'information passe par différents supports, y compris par des bande-dessinées

L'insuline, parlons-en !

Le diabète est un trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du stockage des sucres apportés par l’alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang (encore appelé glycémie) élevé : on parle d’hyperglycémie.

Les aliments sont composés de lipides (graisses), protéines (protéines animales ou végétales) et glucides (sucres, féculents). Ce sont eux qui fournissent l’essentiel de l’énergie dont a besoin le corps pour fonctionner, passent dans l’intestin, puis rejoignent la circulation sanguine.



Quand on mange, le taux de sucre dans le sang augmente, les glucides sont alors transformés essentiellement en glucose. Le pancréas détecte l’augmentation de la glycémie. Les cellules bêta du pancréas, regroupées en amas appelés îlots de Langerhans, sécrètent de l’insuline. L'insuline fonctionne comme une clé, elle permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l’organisme : dans les muscles, dans les tissus adipeux et dans le foie où il va pouvoir être transformé et stocké. Le glucose diminue alors dans le sang.

Une autre hormone, le glucagon, permet de libérer le glucose stocké dans le foie, en dehors des repas, lors d’une baisse énergétique ou d’une baisse de glycémie,

C’est l’équilibre de ces hormones qui permet de maintenir la glycémie stable dans le corps. En cas de diabète, ce système de régulation ne fonctionne pas.



La Journée Mondiale du Diabète,

Organisée par la Fédération Internationale du Diabète (FID) et soutenue par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elle est la plus importante campagne mondiale de sensibilisation au diabète. Elle a été lancée en 1991 comme réponse à l’escalade de l’incidence du diabète dans le monde. Depuis, elle a gagné en popularité et rassemble désormais des millions de personnes dans le monde entier, dont les leaders d’opinion, les professionnels et prestataires de soins de santé, les médias, les personnes atteintes de diabète, et le grand public.

La Journée Mondiale du Diabète est célébrée chaque année le 14 Novembre. Cette date a été choisie car c’est l’anniversaire de Frederick Banting qui, avec Charles Best, a pour premier développé la théorie à l’origine de la découverte de l’insuline en 1922.