Disparition inquiétante : avez-vous vu Maryse Laguerre-Lama ?

Maryse Laguerre, épouse Lama, âgée de 78 ans, a quitté le centre gérontologique du Morne Vergain, aux Abymes, pour se rendre à la Caisse d'Epargne, non loin de là, le vendredi 19 mars 2021.

Depuis, ses proches et les acteurs du centre ne l'ont plus vue.

D'où le fait qu'aujourd'hui, mercredi 24 mars 2021, après six jours sans nouvelle de la septuagénaire, la police nationale lance un avis de disparition inquiétante.

L'avez-vous vue ? Si oui, ou si vous avez des informations à donner à son sujet, veuillez contacter le Service de protection de la famille de Pointe-à-Pitre, aux numéros suivants :

0590 68 91 86 (aux heures et jours ouvrables)

(aux heures et jours ouvrables) 05 90 68 90 90 (service du Groupe action jeunesse [GAJ])

Pour information, Madame Lama portait, vendredi, une robe blanche avec des motifs africains couleur marron, rouge et noir, ainsi qu'un foulard jaune et rouge. Elle avait de sandalettes marron aux pieds. C'est une femme de corpulence fine, au visage rond, aux cheveux courts et noirs, aux yeux marrons. Elle mesure 1,70 m.

Au moment de sa disparition, elle circulait à pied.

La police indique que ses propos sont cohérents ; cette dame ne présente pas de trouble de l'orientation, ni de signe d'anxiété.