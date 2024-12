Douville à Sainte-Anne plongé dans la douleur après le décès de 4 jeunes du quartier dans un accident

Le décès des quatre jeunes saintannais, vendredi soir, a provoqué une vive émotion au sein du club de handball dans lequel l'un évoluait, mais également dans tout le quartier à Douville. Leurs amis se sont réunis ce matin (dimanche 8 décembre) au gymnase où les victimes aimaient se retrouver.

Fabrice Fanfant, Rémi Defrance, Yasmina Yacou •

Ils s'appelaient Cédric, Johan, Soiya et Steeve... Ils ont été fauchés dans la fleur de l'âge, vendredi soir (6 décembre) alors qu'ils avaient pris la route, pour acheter des plats à emporter. Quatre jeunes de 18, 19 et 25 ans du quartier de Douville, à Sainte-Anne, aujourd'hui complètement sonné.

C'est tout naturellement que leurs amis, leurs coéquipiers se sont réunis ce dimanche matin, au gymnase du coin. Comme un besoin d'être ensemble pour encaisser le choc de leur disparition.

Les étreintes et les mots de leurs éducateurs sont les bienvenus mais les mines sont tristes, les yeux rougis par les larmes.

Patrice Tabar, entraîneur de l'intrépide, le club dans lequel évoluait Steeve Jean-Jacques dit Tico, très touché, ne peut retenir ses sanglots. Sur Tico, il n'a que des choses positives à dire. "J'ai rarement rencontré un joueur qui avait autant de talent" raconte-t-il pour parler de son protégé.

Tico fait l'unanimité. "C'était le fils de tout le monde, le fils de Douville" explique une mère de famille. Le jeune handballeur, en plus de ses entraînements avec les séniors s'impliquait auprès des plus petits. Certains le voyaient réussir dans le milieu du handball et pourquoi pas se faire une place auprès des meilleurs de la discipline. Pour l'un de ses amis, il était tout simplement "le meilleur handballeur guadeloupéen de sa génération".

Vu comme un modèle, comme un frère, la perte de Steeve "fait mal" résument-ils tous. Tout comme celles de Johan, un ancien du club, de Cédric. Et celle de Soiya, la plus jeune victime. La jeune fille préparait avec entrain son anniversaire prévu le 24 décembre. Soiya, souriante, gentille qui a également perdu la vie. Son petit ami Rodney, est lui aussi venu ce matin. Dans cet accident dramatique, il a perdu l'un de ses cousins et la fille qui avait réussi "à le refaire tomber amoureux".

Une cellule psychologique sera mise en place dès demain après-midi, à la cyberbase de Douville.