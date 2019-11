Du changement à la tête des APEL de Guadeloupe

Guadeloupe La 1ère •

Lucia Bois entourée des membres du Bureau de l'Apel Guadeloupe ...

L'APEL , Association des Parents de l'Enseignement Libre s'est donnée une nouvelle présidente au cours de son assemblée générale ordinaire qui se tenait ce vendredi aux Abymes. Après 12 ans passés à la tête de l'APEL Guadeloupe, Catherine Romuald a passé le flambreau à sa Vice-présidente, Lucia Bois. Un choix entériné par la grande majorité des délégués présents à cette AG qui se déroulait ce vendredi en présence de Gilles Demarquet, Président national de l’APEL et son Vice-président Vincent Goutines.Et ce samedi, les membres des APEL de Guadeloupe, Martinique et Guyane se sont retrouvés pour une formation à l'objectif principal de l'Association : « s’engager pour l’homme et la planète ». En liaison avec l'APEL national et les réctorats des Antilles et de la Guyane, les parents d'élèves s'organisent pour mettre en oeuvre l’éducation au développement durable (EDD). Une démarche voulue par le ministère et qui se décline déjà dans les établissements publics par la nomination de référents EED. En Guadeloupe, les établissements privés devraient leur emboiter le pas dès le mois de janvier. Le premier chantier pour la nouvelle équipe à la tête de l'APEL Guadeloupe