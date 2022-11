Durant deux jours, la Banque Alimentaire fait appel à la générosité des Guadeloupéens

La collecte nationale annuelle de la banque alimentaire a commencé ce vendredi et se poursuivra ce samedi. Un week-end de solidarité qui est aussi l'unique moment durant lequel les bénévoles Gilets Orange font appel à la générosité du grand public.

24 points de collecte autour de dizaines de bénévoles récolteront des denrées alimentaires du grand public. Des denrées qui seront redistribuées gratuitement aux associations partenaires.

Cette collecte annuelle est indispensable pour faire face à la montée inexorable du nombre croissant de bénéficiaires de l’aide alimentaire, observée par les associations, .

Céline Francillette, vice-présidente de la Banque alimentaire de Guadeloupe.

Un engagement de tous les bénévoles de la Banque Alimentaire et qui veillent aussi à ce que les produits ainsi collectés soient de bonne qualité, stockés seront les normes de sécurité sanitaire pour être distribués aux plus démunis dans de bonnes conditions.

Une garantie importante pour la Banque Alimentaire et les organismes et associations partenaires de cette chaine de solidarité.