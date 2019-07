Les Eaux Claires victime des hackeurs

© R. Lami

LES EAUX CLAIRES VICTIME D UN CYBER PIRATAGE

On le sait, une cyberattaque est un acte malveillant envers un dispositif informatique via un réseau cybernétique. Dans le cas présent, c'est la clinique Les Eaux Claires qui en est la vicitime. Les cyber-délinquants ont réussi à s'introduire dans le système informatique de l'établissement afin d'y prélever les dossiers de plusieurs patients.La cyber-arnaque consistait ensuite à exercer un chantage sur la direction de la clinique afin de l'obliger à verser 2000 dollars pour récupérer ses documents. Les responsables de la clinique doivent maintenant évaluer l'importance du dommage et ses conséquences pour les activités de l'établissement et surtout pour le suivi des patients.