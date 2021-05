Ecole de pêche : du challenge, du plaisir et de nombreux enseignements

Il existe, en Guadeloupe, depuis bientôt un an, une école de la pêche qui s'adresse aux enfants de 10 à 13 ans.

Huit élèves y sont inscrits à l'année. Ils sont encadrés par des moniteurs-guides diplômés d'état.

Hier, samedi 22 mai 2021, une session challenge était organisée, entre deux équipes de deux jeunes, sur le plan d'eau de Baie-Mahault.

Ambiance studieuse et silencieuse, sur les deux embarcations, une pour chaque équipe, accompagnée chacune d'un encadrant.

C'est la clé, pour piéger les poissons, lors d'une partie de pêche à la ligne.

La sortie éducative, cette fois synonyme de compétition, a duré de 6h00 du matin à midi.

Après que son binôme ait sorti une carangue de l'eau, Nathan a pu savourer son plaisir :

Les binômes sont évalués suivant plusieurs critères :

L'adrénaline et le plaisir de ce sport viennent du fait de gagner les duels contre les proies, mais aussi, à l'occasion de ce challenge, de la lutte pour faire mieux que le binôme adversaire.

Dans ces moments comme ça, quand ils mènent, hé ben là on est un peu en stress. Et quand on pêche un poisson plus gros, on est trop contents !

Les valeurs véhiculées sont plurielles, via cette discipline :

Les objectifs sont de transmettre les valeurs qui vont autour de la pêche, dans un loisir qui est de plus en plus en phase avec l'environnement et les aspirations du moment. On fait une pêche raisonnée, raisonnable. Et on transmet toutes les valeurs : sécurité, respect de l'environnement, respect du poisson, patience et tout ce qui va autour de la pêche !

Julien AUDONNET, Moniteur-guide de pêche, titulaire du brevet professionnel "Jeunesse, éducation populaire et sport"