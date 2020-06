Eglise (presque) fermée pour travaux

Le confinement l'avait presque fait oublier. L'église Saint Pierre et Saint Paul de Pointe-à-Pître est toujours soumise à une obligation de remise aux normes. Retardés, les travaux vont pouvoir commencer dès la semaine prochaine. Durant un mois, la vie de cette paroisse sera réorganisée.

Guadeloupe La 1ère •