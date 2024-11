Electricité à Saint-Martin : un réseau fragilisé et sous-dimensionné

Les Saint-Martinois sont appelés à se serrer la ceinture, en matière de consommation d’énergie électrique. Le réseau est trop fragilisé et sous-dimensionné pour répondre au besoin grandissant de l’île. D’où les délestages opérés depuis plusieurs semaines. EDF archipel Guadeloupe s’explique. L’entreprise conclut que la construction d’une nouvelle Centrale relève de l'urgence.

Depuis plusieurs semaines, des délestages et des coupures d’électricité sont à déplorer dans la partie française de l’île de Saint-Martin. Les usagers devront encore subir "deux années d’instabilité forte du système électrique". Le ton a été donné dès le début de la conférence de presse organisée hier (jeudi 14 novembre 2024), au sein du Centre de production de Galisbay.

Des raisons techniques au déficit de production

La première cause des avaries actuelles, pointée du doigt par EDF Archipel Guadeloupe, est une panne "sérieuse" sur une tranche de production.

C’est une défaillance technique sur la troisième tranche, la plus récente, des moteurs. Et les durées de réparation de ces moteurs sont de plusieurs mois, minimum un an, voire deux ans pour certaines d’entre elles. Marie-Line Bassette, directrice d’EDF Archipel Guadeloupe

Marie-Line Bassette, directrice d’EDF Archipel Guadeloupe (à gauche) et Emma Dahomay-Thibaudier, directrice de cabinet à EDF Archipel Guadeloupe - 14/11/2024. • ©Hervé Pédurand

À cela s’ajoutent de multiples incidents sur le réseau de distribution.

Trop polluante et obsolète, la première tranche de production d’électricité ne sert qu’en cas de secours. Son remplacement est prévu dans le PPE, que doivent finaliser l’Etat et la collectivité, compétente en matière d’énergie.

Mais, deux ans après le début des travaux de préfiguration, le document final se fait attendre. Or EDF considère que le temps presse.

Un moyen de production dans une île comme Saint-Martin c’est minimum 5 ans, pour le construire, avant qu’il délivre sur le réseau, sans compter les délais administratifs. On sait depuis très longtemps que la tranche 1 doit être arrêtée ; donc, l’ensemble des acteurs le savent. Marie-Line Bassette, directrice d’EDF Archipel Guadeloupe

Pour soulager ses clients, EDF Archipel Guadeloupe mise sur l’installation d’une centrale provisoire, pendant deux ans et, pour cinq ans, d’une centrale temporaire. Cela, avant l’arrivée de la future unité de production, pilotée par Albioma.

Les usagers appelés à réduire leur consommation

En attendant, l’opérateur incite fortement les consommateurs à réduire leur consommation, au quotidien.

Il s’avère qu’il fait face à une consommation d’électricité en très forte augmentation.

Plus 7% de consommation pour le premier semestre 2024, par rapport à 2023, qui était déjà en croissance par rapport à 2022. Cela conduit à avoir des consommations bien supérieures à ce qui était prévu dans llaprogrammation pluriannuelle de l’énergie [NDLR : PPE]. Marie-Line Bassette, directrice d’EDF Archipel Guadeloupe

Que faire alors, dans les foyers ?

La climatisation, à Saint-Martin, est l’un des postes les plus énergivores. Si tous les Saint-Martinois mettaient la clim à -1°, ce serait déjà un mégawatt qui serait disponible sur le réseau d’électricité. Dans le contexte actuel, c’est déjà très important. Emma Dahomay-Thibaudier, directrice de cabinet à EDF Archipel Guadeloupe

La consommation atteint jusqu’à 30MW, dans le territoire, pour une production maximale d’environ 34MW. La marge de sécurité est donc trop faible ; elle explique les délestages, en cas d’avarie, selon EDF.

La Collectivité territoriale de Saint-Martin nuance ce propos. Réagissant aux propos de la direction d’EDF Archipel Guadeloupe dans un communiqué, elle indique que la situation actuelle du système électrique est, de son point de vue, "directement liée au choix stratégique opéré par EDF, depuis 2016, de ne plus investir sur l’outil de production".