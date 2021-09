En 30 minutes, les gendarmes mettent la main sur une voiture volée... et sur le voleur !

Un scénario digne d'un film d'action ! Découvrez, étape par étape, comment les gendarmes de Guadeloupe ont retrouvé un 4x4 volé, en 30 minutes. Certes, avec l'aide non négligeable d'un traceur embarqué.

Nadine Fadel •

C'est non sans fierté que les gendarmes de Guadeloupe ont annoncé avoir restitué un 4x4 volé, à son propriétaire, 30 minutes seulement après avoir été alertés !

Cela s'est passé dans la matinée du jeudi 16 septembre 2021.

A 8h45, la victime du vol en question s'est présentée à la brigade de Petit-Bourg. Précision importante : le véhicule dérobé est équipé d'un traceur. Mais ça, le malfaiteur ne le sait pas...

A 9h05, le temps de recueillir les éléments, l'alerte est donnée, par le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Claude, à toutes les patrouilles situées sur la Basse-Terre. Le véhicule se déplace et est vite repéré sur la route de la Traversée.

L'hélicoptère de la gendarmerie, le "Griffon 971", est justement en vol. Il localise le 4x4, à 9h10 et fait converger les unités aux sols, sur la commune de Pointe-Noire.

Et, à 9h15, l'auteur du vol est interpellé et immédiatement placé en garde à vue.

Moralité : faites équiper vos voitures d'un traceur !

Avec humour, les militaires estiment que leur action a été "digne d'un film". Pour les gendarmes, cela a été une belle manière de rendre hommage à Bébel, l'acteur Jean-Paul Belmondo, décédé le 6 septembre dernier. Et "tac tac badaboum" !