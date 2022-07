Encore trop d’infractions routières, en Guadeloupe

Les forces de sécurité ne lâchent pas la pression sur les automobilistes. Hier soir, la police a mené une importante opération de contrôles, au rond-point Blanchard à Pointe-à-Pitre. Sur 72 véhicules interceptés, 14 infractions ont été relevées et 6 véhicules ont dû être immobilisés.

Un contrôle routier a été organisé, dans la soirée du jeudi 30 juin, au rond-point Blanchard, à Pointe-à-Pitre. Les policiers entendaient, par cette action commandée par la préfecture, contribuer à la lutte contre l’insécurité grandissante, sur les routes de Guadeloupe.

Face au maintien à un niveau élevé des accidents et des comportements susceptibles de générer des drames de la route, les forces de sécurité vont intensifier les contrôles, dans les semaines à venir. Préfecture de la Guadeloupe

Vaste opération de contrôle

Il est 21h, lorsque la portion de route, au pied du campus universitaire de Fouillole, est quadrillée par la Police Nationale. Une trentaine de Policier est mobilisée, pour cette opération de contrôle inédite et imposante.

Durant une heure, en plus des vérifications habituelles des papiers des véhicules, ils procèdent à des tests d’alcoolémie et à des dépistages de stupéfiants ; de quoi surprendre les automobilistes. Ces tests, pour autant, n’ont permis de prendre quiconque à défaut.

Ici, une voiture dont les fonctionnaires peinent à comprendre à qui elle appartient réellement ; le conducteur n’a pas de papier à présenter.

Là, une série de défauts de contrôle technique.

Quelques cas de non présentation d’assurance.

Au total, 14 infractions sont constatées

Le bilan

Sur les 77 personnes contrôlées, conducteurs et passagers des 72 véhicules interceptés, les policiers ont constaté 4 défauts de contrôle technique, 3 défauts de présentation d’assurance, une plaque non conforme et 6 non transfert de carte de grise.

Ces constats ont donné lieu à l’immobilisation de six véhicules.

Tout cela, en l’espace d’une heure.