Enfance en danger en Guadeloupe : une nouvelle unité d'accueil pédiatrique des mineurs victimes de violence

L'Unité d'Accueil Pédiatrique des Enfants en Danger (UAPED) vient de voir le jour en Guadeloupe. Une création partagée entre l'Agence Régionale de Santé (ARS), le Conseil départemental, l'association Guadav et le CHU de Guadeloupe. Cette unité permet d'assurer une prise en charge rapide et adaptée des enfants vulnérables et en danger. Elodie Foggea, l'infirmière coordinatrice de l'unité était l'invité du JT de 13h présenté par Eddy Golabkan ce mardi 8 octobre.

Jusqu'à présent les unités d"accueil pédiatrique des enfants en danger n'existaient que dans l'Hexagone. Désormais cette structure est disponible en Guadeloupe. Elle permet de prendre en charge les mineurs victimes de toutes formes de violence, incluant les maltraitances et négligences dans le cas de suspicion de violence ou de violence avérée. Grâce à ce soutien, ils peuvent bénéficier de la mise en place d'un parcours de soins pédiatriques adapté à leurs besoins qui comprend des soins, de l'accompagnement psycholoqique et même une prise en charge judiciaire. Une prise en charge spécialisée Installée au sein de l'unité médico-psychologique, cette structure devrait offrir un cadre sécurisé et spécialisé pour la prise en charge médico-psychologique des enfants de 0 à 18 ans. Elodie Foggea est l'infirmière coordinatrice de l'UAPED de Guadeloupe. Elle défend l'importance de cette unité qui prendra désormais le relais d'organisme tel que Sentinelles971, le blog des médecins génralistes qui permettaient de faire des signalements ou encore le allo119 du gouvernement. L'une des salles d'accueil de l'UAPED Guadeloupe • ©Guadeloupe la 1ère Le numéro de l'UAPED Guadeloupe est le 05 90 93 47 58

