L'enquête annuelle de recensement commence ce jeudi 16 janvier 2020

L’enquête de recensement 2020 en Guadeloupe se déroule du jeudi 16 janvier au samedi 15 février pour les communes de moins de 10 000 habitants et au samedi 22 février pour les communes de plus de 10 000 habitants.

L'INSEE tenait ce marid matin une conférence de presse pour annoncer le lancement de son enquête annuelle de recensement et surtout, les modalités selon lesquelles cette enquête va se dérouler.Désormais, c'est le recensement par internet qui est le mode privilégié par l'INSEE pour ce rensensement. Il est proposé à tous les habitants vivant en résidence principale. Une notice, contenant un code d’identification et un mot de passe uniques ainsi que toutes les informations nécessaires, est transmise aux ménages par l’agent recenseur. Pour l'INSEE, ce mode de collecte présente de nombreux avantages : une visite unique de l’agent recenseur au ménage, une économie de papier, une réponse plus facile (l’enquêté est parfaitement guidé, des filtres permettent d’éviter les questions ne le concernant pas), une confidentialité préservée, un gain en temps.Pour tout savoir sur cette enquête, il vous suffit de vous rendre sur le site : Le-recensement-et-moi.fr Pour aller plus loin :- Les chiffres-clés du recensement 2020 :

Cette année, les communes de moins de 10 000 habitants concernées en Guadeloupe sont :

Petit-Canal, Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, Trois-Rivières.



Les habitants des communes de 10 000 habitants ou plus peuvent se renseigner auprès de leur mairie pour savoir si leur logement est concerné par l’enquête de recensement 2020. Ces communes sont enquêtées chaque année par sondage : Les Abymes, Baie-Mahault, Basse-Terre, Capesterre-Belle-Eau, Le Gosier, Lamentin, Morne-à-l'Eau, Le Moule, Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre, Saint-Claude, Saint-François, Sainte- Anne, Sainte-Rose et la COM de Saint-Martin.