Enseignant spécialisé, un professionnel qui aide et accompagne les élèves qui rencontrent certaines difficultés

La rentrée scolaire est aussi l'occasion de mettre l'accent sur plusieurs des dispositifs particuliers mis en place par l'Education Nationale pour répondre aux besoins spécifiques des élèves qui lui sont confiés. L'exemple des enseignants spécialisés. Ce sont ces professeurs qui se dévouent pour aider les élèves qui rencontrent des difficultés, retard ou handicap. Ils feront eux aussi leur rentrée cette semaine dans les secteurs où ils sont affectés.

Suzy Garni est enseignante spécialisée sur les communes de Port-Louis, Petit-Canal et Anse-Bertrand dans le nord Grande-Terre. Après uen carrière de plus de 19 ans comme professeure des écoles dans des classes élémentaires, elle a décidé de se réorienter et de changer de branche.

Il y a 4 ans, elle est devenue, enseignante spécialisée. Une véritable vocation désormais. Suzy Garni au micro de Yannis Elie.

De fait, Suzy Garni fait partie du dispositif RASED, le Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés, mis en place par l'Education Nationale. Son objectif est justement d'accomapgner les élèves au sein même de leur établissement par des enseignants formés.

Ce réseau regroupe plusieurs types d’enseignants spécialisés pour l’accueil des élèves en difficulté au sein des établissements du primaire.

Le travail des enseignants spécialisés et des psychologues scolaires est effectué en complément et en collaboration avec les enseignants. Les actions sont concentrées sur les élèves qui connaissent des difficultés durables et persistantes d’apprentissage ou de comportement.

Si le RASED concerne les classes de l’école primaire/maternelle et des élèves de 3 à 12 ans, les enseignants RASED peuvent être mobilisés à titre informationnel pour assurer une continuité par les enseignants de classe de 6e pour les élèves ayant éprouvé des difficultés durant leur cycle élémentaire.

Une action concrète pour l'élève en difficulté

L'enseignant spécialisé est appelé à prendre en charge les élèves concernés durant quelques heures pendant le temps scolaire. En concertation avec les enseignants de ces élèves, l'enseignant spécialisé peut apporter une remédiation pédagogique dans le cadre d’un projet d’aide spécialisée. Il va également mettre en place des actions de remédiations, donc d’exercices ciblés sur les difficultés des élèves.

Pour aller plus loin : Voir la note du Ministère de l'Education sur : Les enseignants spécialisés et les psychologues des RASED