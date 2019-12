G. Pincemail •

Les deux hommes interpellés lundi, Max Biabiany, le directeur des services techniques de la ville et Georges Laristant, un ex cadre de la voirie communale, ont été libérés hier.L’entrepreneur Sylvère Fifi et sa fille convoqués hier et placés en garde à vue, étaient toujours entendus par la brigade financière.Pour sa part, c'est aujourd'hui que le maire de la ville Eric Jalton doit lui aussi être entendu au morne Vergain.