Esther Roussas a soufflé ses 113 bougies, hier

Esther Roussas est la doyenne de la Guadeloupe. L'Abymienne a fêté ses 113 ans, ce mercredi 19 août 2020, entourée d'une grande partie des membres de sa famille, qui compte plus de 200 âmes.

Nadine Fadel, avec Christian Danquin •

©Christian Danquin

©Christian Danquin

C'est confortablement installée dans sa chambre à coucher, au sein du foyer familial de Bazin/Abymes, qu'Esther Roussas a fêté ses 113 ans, ce mercredi 19 août 2020.Cette chance d'avoir pu rester chez elle, la doyenne de la Guadeloupe la doit à sa grande famille, a sein de laquelle règnent l'entente et l'esprit de solidarité ; des valeurs que l'ancienne agricultrice et vendeuse a inculquées à ses 12 enfants et à ses 218 petits et arrière-petits-enfants.Nul besoin d'une aide-ménagère, auprès de la centenaire ; ses proches se relaient quotidiennement à son chevet, pour veiller à ce qu'elle ne manque de rien.Le dimanche est traditionnellement le jour où tous se rassemblent autour de la tant aimée Esther Roussas.Sa petite fille, Eliane Guiougou-Firpion, est fière de cet esprit de famille, comme elle en témoigne, au micro de Christian Danquin :A (re)voir cet extrait du journal de Guadeloupe La 1ère, présenté par Christelle Théophile, du mercredi 19 août 2020, jour où Esther Roussas a fêté ses 113 ans :