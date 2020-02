Les établissements scolaires de l’archipel toujours bloqués cette semaine

C’est le mot d’ordre de la FSU et des autres organisations syndicales qui en appellent au blocage du système au-delà de l’exigence du retrait de la réforme de la retraite. Pour certaines en effet, c'est l'organisation de l'Education Nationale en Guadeloupe qui est au coeur des revendications

Guadeloupe La 1ère •

Eddy Ségur Secrétaire de la FSU

Il s’agit pour les organisations syndicales de mettre sur la table plus globalement la situation de l’école en Guadeloupe.Le week-end aura d'ailleurs été très mouvementé avec d’abord une très forte mobilisation samedi matin dans les rues de Pointe-à-Pitre pour un défilé unitaire.Avec ensuite une rencontre samedi après-midi avec les députés de Guadeloupe qui jouent toujours aux facilitateurs dans ce dossier. Ils auront notamment à remonter les points que la FSU pose comme préalable à toute discussion avec à minima une mission interministérielle ou mieux les ministres eux-mêmes.

Rappelons cepenant que la question des retraites ne concerne pas seulement la Guadeloupe mais elle relève d'une revendication et d'une négociation nationales.

Une mobilisation des enseignants qui inquiète les parents d’élèves.

Peggy Robert Guadeloupe La 1ère

Eddy Ségur Secrétaire de la FSU

Et pour cause. Le mouvement de grève dans l’Education Nationale remonte au début de l’année pour la plupart des établissements du 1er et du 2nd degré mais certains collèges et lycées étaient mobilisés avant même les vacances de Noël.Comment les parents d’élèves s’organisent-ils les jours de grève ? Comment occupent-ils leurs enfants ? Comment font ceux qui sont salariés les jours sans école ?Face aux inquiétudes des parents et des élèves sur les gros retards désormais enregistrés sur les cours et les préparatifs aux examens, Eddy Ségur rappelle qu’il ne s’agit pas d’une première dans l’histoire des mouvements sociaux qui ont marqué l’Education Nationale et que les professeurs mobilisés ne le font pas par plaisir.L’amélioration des conditions d’enseignement passe forcément selon la fédération par la mise en Zone d’Education Prioritaire de l’ensemble de l’académie...