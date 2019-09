Faut-il intenter une action collective chlordécone ?

Harry Durimel, REV Guadeloupe Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Pour le CRAN, le Conseil Représentatif des Associations Noires, et l'Association VIVRE, il y a désormais lieu "de passer à la vitesse supérieure en invitant les populations antillaises à se mobiliser dans le dossier du Chlordécone. Pour eux, "l'Etat a failli à sa mission de protection des citoyens en exposant les populations" au chlordéconeJean-Marie Flower de l'association VIVRE va plus loin en déclarant "Nous sommes en guerre contre l'Etat. Pour lui, cette action est un front supplémentaire dans ce dossier.Supplémentaire par rapport à l'existant? Le bâtonnier Charles Nicolas a ténu à réagir sur place en indiquant que les avocats ont déjà fait beaucoup.Avant lui, Sur Guadeloupe La 1ère, l'avocat Harry Durimel, leader de REV Guadeloupe avait parler de cette affaire lancée par le CRAN et VIVRE en estimant qu'il s'agit d'une escroquerie