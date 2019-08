Et la femme guadeloupéenne dans tous ça !

VICTOIRE JASMIN SENATRICE DE LA GUADELOUPE

ANNICK BILLON SENATRICE DE LA VENDEE

Une conférence qui aura surtout permis de mettre en lumière les réalités de la femme guadeloupéenne, la femme « poto mitan » la mère « courage » qui supporte tout, mais qui rencontre aussi des faiblesses.Parfois éprouvée, la femme guadeloupéenne fait souvent face à des problèmes récurrents. « Les violences conjugales, l’égalité professionnelle, l’égalité salariales sont des sujets internationaux mais il y a des façons différentes de les traiter en fonction des territoires. » souligne Annick Billon sénatrice et présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat.De passage en Guadeloupe elle a tenue à être présente pour la conférence afin de soutenir Victoire Jasmin, à l’origine de ce projet.Les violences sexuelles sont en constante augmentation et afin de pallier à cela ,des mesures ont été proposées; entre autre, la mise en place de procédure d’éloignement lorsque le conjoint est violent ou l’augmentation de place en hébergement.Impulser une nouvelle dynamique et faire émerger une prise de conscience auprès des familles guadeloupéennes, c’est le défi lancé par la conférence.Une possibilité de mettre des « mots » sur des « maux » on peut dire que cette conférence à portée du fruit.