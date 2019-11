Fin aujourd'hui du nouveau procès du meurtrier présumé de Yohann Equinoxe

3ème et dernier jour de procès aujourd’hui devant la Cour d’Appel de Fort-de-France de Paul Kent le meurtrier présumé de Yohann Equinoxe, jugé pour la 3ème fois.

Guadeloupe La 1ère •

Me Bernard Pancrel

En 2017, lors de son premier procès, Paul Kent avait été condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Il avait ensuite été condamné par la cour d’appel des mineurs à 12 ans de réclusion criminelle, pour l’homicide de Yohann Equinoxe, qui avait bouleversé la Guadeloupe en septembre 2016. Mais le parquet avait fait appel. Examen des faits, et de la personnalité hier et lundi, et également réquisitoire. Une peine entre 12 et 14 ans a été demandée hier par l’avocat général.Pour Me Bernard Pancrel, avocat de la famille, le procès s'est déroulé dans un climat serein.