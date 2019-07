Fin du partage de code entre Corsair et Air Caraïbes

Le partage de code, mis en place en mars 2012 par les deux compagnies, permettait aux voyageurs de rejoindre les Antilles françaises sur un vol Air Caraïbes et revenir avec Corsair en classe économique, sur les lignes Orly/Pointe à Pitre et Orly/ Fort de France. L'objectif était de développer le trafic avec une offre de vols plus importante. Cette possibilité prendra fin le 26 octobre 2019.



« Aujourd’hui, Air Caraïbes et Corsair proposent chacune un programme très complet qui ne justifie plus les combinaisons de vols et ce partage de code », indiquent les deux compagnies aériennes dans leur communiqué. « L’arrêt du partage de code permettra d’améliorer la lisibilité de l’offre à la fois pour les clients et les distributeurs de chacune des deux compagnies ».



A savoir que tous les billets déjà émis par une des compagnies pour un transport, même après le 26 octobre, « seront honorés par l’autre compagnie, exactement dans les conditions du partage de code, afin que tout soit transparent pour les clients » ont-elles précisé.