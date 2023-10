©C. Théophile, A. Robin, R. Mately et L. Gaydu - Guadeloupe La 1ère

Génération 2000 : Mat et Christopher font le buzz • ©C. Théophile, A. Robin, R. Mately et L. Gaydu - Guadeloupe La 1ère

Mathew Bazile et Christopher Bordelais commencent tout juste à faire parler d’eux dans le monde du cinéma, à l’échelle guadeloupéenne et, à n’en pas douter, prochainement au-delà des frontières de l’archipel. Ils ont coréalisé et joué dans "Apprends lui à pêcher", un film très remarqué lors du Cinestar International Film Festival.

La rubrique "Génération 2000 " nous plonge cette fois dans l’univers du septième art, avec deux réalisateurs guadeloupéens qui ont le vent en poupe, en ce moment. Mathew Bazile, plus connu sous son pseudonyme de comédien "Mat Le Buzz" et Christopher Bordelais sont les révélations du dernier Cinestar International Film Festival. Ils ont obtenu trois distinctions, pour leur film "Apprends lui à pêcher" : le kit jeunes réalisateurs, le prix du premier film et le prix d’interprétation. Les deux hommes se sont d’ailleurs mis eux-mêmes en scène, dans cette histoire d’entre-aide entre un braqueur et sa victime. Cette dernière décide d’aider son agresseur à sortir de sa situation précaire, au lieu de le dénoncer à la police. Une histoire de rédemption qui invite le spectateur à faire sa part, au service des jeunes désœuvrés. Ces récompenses sont de bon augure, pour ces deux garçons qui ont d’autres nombreux projets en cours. Ils sont prolifiques, aiment le travail bien fait, savent s’entourer et ce qu’ils veulent. Un combo gagnant, pour poursuivre une carrière naissante et prometteuse. REPORTAGE/

