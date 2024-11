Génération 2000 : Neal Nagau, dessinateur de talent, sur la voie de la réussite

Neal Nagau est dessinateur et graphiste et met son talent au service des magazines de la presse écrite mais aussi des collectivités et des entreprises privées et publiques. Un business qu'il espère faire évoluer au-delà des frontières de la Guadeloupe.

Neal est un homme pressé. Dans la vie, comme lorsqu’il dessine... Après le bac, il a enchaîné sur un Master en design graphique.

L'an dernier, il étudiait aux Beaux-Arts en Belgique. Il y a six mois, de retour en Guadeloupe, il s'est lancé à son compte, en tant que dessinateur et graphiste.

J’aime quand ça va vite et c’est d’ailleurs pour cela que je me suis dirigé vers le dessin de presse. C’est rapide, le public est engagé rapidement. On a les émotions... C’est drôle... La rapidité du trait, c’est vraiment ce que j’aime. Neal Nagau, dessinateur, graphiste

Son coup de crayon a déjà fait mouche. Chaque semaine, ses dessins sont publiés dans un magazine. Il retrouve régulièrement le rédacteur en chef pour préparer le prochain numéro.

C’est bien pour nous aussi d’avoir quelqu’un qui vient, mais qui n’est pas complètement dans le journal. Qui a de la distance, qui a son entreprise à l’extérieur, qui voit le monde différemment. Il y a un décalage qui nous intéressait et cela emmène fraîcheur terrible pour le journal. Cela nous place aussi autrement, pour un autre public. Jacques Dancale, rédacteur en chef "Nouvelles Semaine"

Neal travaille aussi pour des mairies et des entreprises publiques ou privées. Il réalise des illustrations ludiques et divers visuels.

Quand je suis arrivé, je me suis dit qu'il faut que je développe le mindset de la personne qui est capable de créer une société. Donc, je me suis pas dit : je vais juste faire une société qui marche. Je me suis dit : je vais devenir un entrepreneur à succès. Donc, si je veux vraiment ma liberté financière, il faut que j’apprenne les choses, il faut que je parle de la bonne manière, il faut que je m’habille de la bonne manière. Il faut que je m’améliore, que je devienne la "meilleure version de moi-même" pour opérer la meilleure version de mon business. Neal Nagau

Un business qu'ils mènent à deux. Pour aller plus loin, Neal travaille avec Bryce Duplessis, 24 ans lui aussi. Un spécialiste dans le domaine de l’audiovisuel. Ils partagent le même bureau. Mais en ce moment, son associé est en Thaïlande. Ils échangent en visio. Pour tous les deux, il est important d’aller voir ce qui se fait ailleurs.

Pour moi, c’est super important de voyager. Cela permet de rencontrer des gens qui sont super intéressants. Des entrepreneurs qui ont beaucoup d’expérience. Je viens de rencontrer des entrepreneurs qui ont 30 employés. Ils me donnent des conseils que je n'aurais jamais eu en Guadeloupe ou même aux Antilles. Et cela permet d'enlever beaucoup de barrières limitantes. Quand je parle de tous ces projets-là, par exemple, à mes tantes, elles ne comprennent pas. Mais elles voient le résultat. Et voir des gens qui comprennent, qui sont dans le business, qui sont dans les choses actuelles, ça fait vraiment beaucoup de bien. Bryce Duplessis, production

Pour Neal, la journée de travail se termine à la salle de sport. Pour garder la forme et les idées claires, tous les jours, à la même heure, c'est obligatoire. Une routine qui le mènera, il l'espère, vers la réussite.