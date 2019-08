Gerty Archimède : Figure marquante de la Guadeloupe

Figure de proue et icône féministe incontestée, son engagement pour les droits et l’émancipation des femmes a marqué l’histoire de la Guadeloupe. Elle est à l’origine de la création en 1958 de la section guadeloupéenne de l’Union des femmes françaises.



Activiste convaincue, on se souvient encore qu’elle a usé de ses talents d'oratrice pour faire libérer la militante noire américaine Angéla Davis qui a échappé de justesse à une arrestation lors de son arrivée à Basse-Terre, au prétexte que des Portoricains qui l’accompagnent ont dans leurs bagages des livres « marxistes » rapportés de Cuba.



Elle a su défendre des militants dans la Caraïbes, mais aussi des syndicalistes. Lors de l’affaire Srnsky, elle a su ramener le calme dans la ville de Basse-Terre et empêcher une foule lyncher le propriétaire du magasin de chaussures "Sans pareil" qui avait lâché son chien, un berger allemand contre Raphael Balzinc, un cordonnier ambulant.



Une statue en bronze est érigée en son nom, sur le boulevard du front de mer à Basse-Terre et son regard captivant est une fierté pour la population et un joyau pour les touristes.



Son parcours emblématique mais surtout son zèle pour la lutte des droits des femmes fait d’elle un personnage à part entière qui marque dans les esprits.