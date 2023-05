Grand-Camp : fermeture d’une portion de la RN1 dès 21h00 ce mercredi

Une portion de la Route nationale 1, au niveau de Grand-Camp, dans le sens Les Abymes/Baie-Mahault, sera totalement fermée à la circulation à compter de 21h00, ce mercredi 31 mai 2023. Sur cette axe, les usagers devront emprunter la déviation mise en place par Routes de Guadeloupe : l’opérateur invite tous ceux qui se dirigent vers Baie-Mahault à prendre l’échangeur du Raizet, puis le Boulevard de la Concorde (RD125) jusqu’à l’échangeur de Grand Camp (RN1).

Le syndicat mixte, qui assure la gestion, l'entretien et l'exploitation des routes nationales et départementales de l’archipel, doit procéder à des réparations, sur place ; "une intervention d’urgence" est-il précisé dans un communiqué.

En effet, hier soir, un accident a provoqué une dégradation importante du support du portique de signalisation qui surplombe les voies de circulation ; celui-ci menace de tomber.

Il est conseillé aux usagers d’anticiper leurs déplacements sur la zone. Le Conseil Régional et Routes de Guadeloupe demandent aux usagers de la route de faire preuve de la plus grande vigilance pour prévenir tout risque d’accident et surtout de respecter l’ensemble des dispositifs de signalisation mis en place pour assurer leur propre sécurité, mais aussi celle du personnel de chantier.