Finances publiques : Anse-Bertrand s’éloigne de l’équilibre budgétaire

L'équilibre budgétaire de la ville d'Anse-Bertrand est menacé. Le déficit affiché par le compte administratif de 2023 de la municipalité d’Anse-Bertrand s’élève à un peu plus de 1,3 million d’euros. La somme est importante, pour cette paisible commune de 4052 habitants.

Cette dette s’explique, selon le maire, en partie par des baisses de dotation, notamment de l’Etat, réduite de près de 500.000€, ou encore de la Région.

Par ailleurs, d’importantes dépenses supplémentaires de charges de personnels sont dénoncées par la Chambre régionale des comptes (CRC). Il y a une bonne explication à cela, explique le maire.

L’évènement particulier, c’est la remunicipalisation de la Caisse des écoles. Le budget de la caisse des écoles était un budget séparé de celui de la commune. Et nous avons intégré les 30 agents de la Caisse des écoles dans la commune avec, naturellement, les charges de personnel correspondantes, mais également les dettes sociales de la Caisse des écoles, qui s’élèvent à 555.000 euros. Cela explique l’augmentation du compte destiné aux charges de personnels.

Les magistrats financiers ont, quoi qu’il en soit, joué leur rôle ; ils préconisent un plan de redressement pour la commune.

L’opposition municipale, pour sa part, exige plus de transparence quant à la gestion effective du budget.

Le maire nous avait fait voter un compte administratif en excédent de 1,7 million euros. En final de compte, après correction de la CRC, il s’avère qu’on a un déficit de 1,3 million d’euros, un peu plus. Donc, il y avait une erreur de plus de 3 millions ! Quand il [le maire] dit que le Conseil régional a supprimé des subventions, il ne supprime pas des subventions comme ça ! C’est du sérieux. C’est parce qu’il y a quelque chose qui n’a pas été fait et qu’on a perdu ces subventions !